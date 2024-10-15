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ПОЛІТИКА

Італія працює над реалізацією угоди щодо кредиту G7 для України – Мелоні

15 жовтня 2024, 13:29
Італія працює над реалізацією угоди щодо кредиту G7 для України – Мелоні
У червні під час щорічного саміту на півдні Італії країни G7 домовилися про надання Україні кредиту, який гаситимуть коштом заморожених російських активів.

Італія працює над реалізацією угоди про надання Україні кредиту, який гаситимуть коштом заморожених російських активів.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, цитує Reuters.

У червні під час щорічного саміту на півдні Італії країни G7 домовилися про надання Україні кредиту, який гаситимуть коштом заморожених російських активів.

Мелоні запевнила, що робота над реалізацію цієї угоди продовжується.

"Ми продовжимо працювати над реалізацією угоди про кредит (Україні), забезпечений відсотками, нарахованими на російські активи, які заморожені в Європі, що є важливим результатом головування Італії в G7", – заявила вона.

Зазначимо, йдеться про план кредиту для України обсягом $50 млрд, узгоджений лідерами G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів.

У межах плану ЄС має надати 35 млрд євро, а решту – інші країни "сімки". Для США важливо, щоб Євросоюз змінив період перегляду і продовження накладених санкцій з теперішніх шести місяців на більш тривалий – аби гарантувати, що російські активи залишатимуться замороженими. Блокада Угорщини стосується саме цього рішення всередині ЄС, а не рішення щодо надання "європейської" частини кредиту.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити продовження санкцій проти рф, що ускладнить виділення $50 млрд кредиту Україні коштом заморожених активів рф, щоб допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу.

ІталіявійнаG7заморожені активи рф

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