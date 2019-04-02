Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Італія заблокувала заяву ЄС про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

15 країн Євросоюзу вже визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели
Італія у понеділок заблокувала спільну позицію Європейського Союзу щодо визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.
Італія заблокувала заяву ЄС про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели Фото: Reuters

Італія заблокувала проект заяви ЄС, яка б дала зрозуміти, що визнання є національною прерогативою, повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

"Окремі держави-члени ЄС визнають президента Національної асамблеї пана Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели", - йшлося у проекті спільної заяви, яка також закликала до "вільних, чесних і демократичних президентських виборів".

Деякі члени ЄС занепокоєні встановленням прецеденту визнання самопроголошеного лідера, й Італія - не єдина в протистоянні визнанню Гуайдо.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні заявив, що його країна не підтримає визнання Гуайдо.

"Ні, наша позиція була чіткою. Ми хочемо бачити вільні і чесні вибори для людей, щоб втілити демократичне рішення у Венесуелі", - сказав він.

Зазначимо, 15 країн Євросоюзу вже визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

Нагадаємо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

У Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2019 20:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.