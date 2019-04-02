Італія заблокувала заяву ЄС про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Італія у понеділок заблокувала спільну позицію Європейського Союзу щодо визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

Італія заблокувала проект заяви ЄС, яка б дала зрозуміти, що визнання є національною прерогативою, повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

"Окремі держави-члени ЄС визнають президента Національної асамблеї пана Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели", - йшлося у проекті спільної заяви, яка також закликала до "вільних, чесних і демократичних президентських виборів".

Деякі члени ЄС занепокоєні встановленням прецеденту визнання самопроголошеного лідера, й Італія - не єдина в протистоянні визнанню Гуайдо.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні заявив, що його країна не підтримає визнання Гуайдо.

"Ні, наша позиція була чіткою. Ми хочемо бачити вільні і чесні вибори для людей, щоб втілити демократичне рішення у Венесуелі", - сказав він.

Зазначимо, 15 країн Євросоюзу вже визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

Нагадаємо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

У Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.