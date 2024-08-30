Але й озброєння, яке передає союзник, переважно оборонне.

Рим не дозволяє Україні використовувати надану їй зброю для ударів по території росії.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у Брюсселі перед зустріччю очільників МЗС Євросоюзу, повідомляє Corriere della Sera.

"Кожна країна має вирішувати особисто, чи дозволяти Україні атакувати росію переданою зброєю", - сказав він.

Таяні додав, що Рим постачає Києву переважно оборонне озброєння.

"Ми відправили в основному оборонне озброєння, зараз ми збираємося відправити нову батарею Samp-T, яка є оборонною і не може використовуватися на території рф. Ми повторюємо, що ми не воюємо з росією, НАТО не воює з росією", - зазначив Антоніо Таяні.

За його словами, Рим проти відправлення військ НАТО в Україну.

"Рішення НАТО ухвалює НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з росією й ми проти відправлення військ, які б воювали з росіянами", - підсумував політик.

В той же час Боррель закликає не обмежувати Україну щодо використання зброї для ударів по росії.