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Італія заборонила ЗСУ бити наданою нею зброєю по росії

30 серпня 2024, 09:04
Італія заборонила ЗСУ бити наданою нею зброєю по росії
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Але й озброєння, яке передає союзник, переважно оборонне.

Рим не дозволяє Україні використовувати надану їй зброю для ударів по території росії. 

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у Брюсселі перед зустріччю очільників МЗС Євросоюзу, повідомляє Corriere della Sera.

"Кожна країна має вирішувати особисто, чи дозволяти Україні атакувати росію переданою зброєю", - сказав він. 

Таяні додав, що Рим постачає Києву переважно оборонне озброєння.

"Ми відправили в основному оборонне озброєння, зараз ми збираємося відправити нову батарею Samp-T, яка є оборонною і не може використовуватися на території рф. Ми повторюємо, що ми не воюємо з росією, НАТО не воює з росією", - зазначив Антоніо Таяні.

За його словами, Рим проти відправлення військ НАТО в Україну. 

"Рішення НАТО ухвалює НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з росією й ми проти відправлення військ, які б воювали з росіянами", - підсумував політик.

В той же час Боррель закликає не обмежувати Україну щодо використання зброї для ударів по росії.

 

війна в УкраїніІталія курська

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