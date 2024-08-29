Боррель закликає не обмежувати Україну щодо використання зброї для ударів по росії
Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликає країни-партнери не обмежувати Україну у використанні наданої зброї і це стосується ударів по росії.
Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.
Таку заяву зробив очільник дипломатії Євросоюз Жозеп Боррель напередодні зустрічі із Кулебою.
Боррель привітав міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Брюсселі на неформальній зустрічі глав МЗС країн Європейського союзу.
"Обмеження на використання зброї, переданої Україні, мають бути зняті, має бути дозволене повне використання для нанесення ударів по військових цілях у росії відповідно до міжнародних правил", - сказав Боррель.
Сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба відвідає Брюссель, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу.
Темами переговорів у Брюсселі буде військова допомога, посилення протиповітряної оборони України, а також вступ України до ЄС, просування формули миру і другий саміт миру.