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Боррель закликає не обмежувати Україну щодо використання зброї для ударів по росії

29 серпня 2024, 12:47
Боррель закликає не обмежувати Україну щодо використання зброї для ударів по росії
Фото: Українська правда
Головний дипломат ЄС стурбований повідомленнями про можливі скорочення допомоги Німеччини.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликає країни-партнери не обмежувати Україну у використанні наданої зброї і це стосується ударів по росії.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Таку заяву зробив очільник дипломатії Євросоюз Жозеп Боррель напередодні зустрічі із Кулебою. 

Боррель привітав міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Брюсселі на неформальній зустрічі глав МЗС країн Європейського союзу.

"Обмеження на використання зброї, переданої Україні, мають бути зняті, має бути дозволене повне використання для нанесення ударів по військових цілях у росії відповідно до міжнародних правил", - сказав Боррель.

Сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба відвідає Брюссель, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу. 

Темами переговорів у Брюсселі буде військова допомога, посилення протиповітряної оборони України, а також вступ України до ЄС, просування формули миру і другий саміт миру.

 
Жозеп Боррельвійна в Україніпідтримка України

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