Італійський політик, що виступає проти обов’язкових щеплень, підхопив вітрянку

Федріга називав практику загальнообов'язкової вакцинації "сталіністською" і виступав проти цього закону

Італійський політик Массіміліано Федріга відкрито виступає проти загальнообов'язкової вакцинації дітей від різних захворювань. Кілька днів тому він підхопив вітрянку. Його доставили до лікарні.

"Зі мною все добре, я вже вдома і одужую. Дякую всім", - цитує Федрігу видання La Repubblica, повідомляє BBC.

Федріга є членом правої партії Ліга півночі. Серед іншого він відомий тим, що відкрито виступає проти практики загальнообов'язкової вакцинації дітей.

В Італії невакцинованим дітям заборонено відвідувати школи та дитячі садки, а батькам, які відмовляються робити дітям щеплення, загрожують серйозні штрафи.

Як зазначає Huffington Post, Федріга називав практику загальнообов'язкової вакцинації "сталіністською" і виступав проти цього закону.

Очікувано, звістка про те, що сам політик підхопив вітрянку, викликала хвилю іронічних жартів з боку його опонентів.

Відомий італійський мікробіолог Роберто Буріоні сподівається, що випадок із захворюванням Федріги стане тривожним сигналом для людей, які виступають проти вакцинації.

Утім, сам Федріга роз'яснив, що ніколи не був противником щеплень, а лише виступав проти обов'язкової вакцинації дітей і проти покарань у вигляді недопуску невакцинованих дітей до навчальних закладів чи штрафів для їхніх батьків.

"Я завжди казав, що виступаю за щеплення, але щоб досягти результату, нам треба переконувати батьків, а не нав'язувати їм необхідність щеплень", - цитує політика The Independent.

Федріга також додав, що його власні діти - вакциновані.

Нагадаємо, що в Італії набув чинності закон, згідно з яким дітям до 6 років без щеплень заборонили відвідувати дитячі садки і школи, а батьків дітей від 6 до 16 років штрафуватимуть за відсутність.