Італійський політик, що виступає проти обов’язкових щеплень, підхопив вітрянку
"Зі мною все добре, я вже вдома і одужую. Дякую всім", - цитує Федрігу видання La Repubblica, повідомляє BBC.
Федріга є членом правої партії Ліга півночі. Серед іншого він відомий тим, що відкрито виступає проти практики загальнообов'язкової вакцинації дітей.
В Італії невакцинованим дітям заборонено відвідувати школи та дитячі садки, а батькам, які відмовляються робити дітям щеплення, загрожують серйозні штрафи.
Як зазначає Huffington Post, Федріга називав практику загальнообов'язкової вакцинації "сталіністською" і виступав проти цього закону.
Очікувано, звістка про те, що сам політик підхопив вітрянку, викликала хвилю іронічних жартів з боку його опонентів.
Відомий італійський мікробіолог Роберто Буріоні сподівається, що випадок із захворюванням Федріги стане тривожним сигналом для людей, які виступають проти вакцинації.
Утім, сам Федріга роз'яснив, що ніколи не був противником щеплень, а лише виступав проти обов'язкової вакцинації дітей і проти покарань у вигляді недопуску невакцинованих дітей до навчальних закладів чи штрафів для їхніх батьків.
"Я завжди казав, що виступаю за щеплення, але щоб досягти результату, нам треба переконувати батьків, а не нав'язувати їм необхідність щеплень", - цитує політика The Independent.
Федріга також додав, що його власні діти - вакциновані.
Нагадаємо, що в Італії набув чинності закон, згідно з яким дітям до 6 років без щеплень заборонили відвідувати дитячі садки і школи, а батьків дітей від 6 до 16 років штрафуватимуть за відсутність.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"