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Іво Бобул вирішив йти на вибори у Верховну Раду

Співак йде за списком партії "Патріот"
Народний артист України, співак Іво Бобул балотується до верховної Ради за списком партії "Патріот".
Іво Бобул вирішив йти на вибори у Верховну Раду

Бобул включений до виборчого списку "Патріота" під № 5. Про це свідчить сайт ЦВК.

Бобул знаходиться на п'ятому місці списку. На чолі списку - Микола Голомша. Він був першим заступником генпрокурора в 2014 році (в.о. голови ГПУ тоді був Олег Махніцький з ВО "Свободи").

Більшість соцгрупи партію "Патріот" на даний момент не рейтингують, тобто її відсоток - близько нуля.

Раніше, Іво Бобул заявляв, що Янукович був хорошою людиною і йому слід було залишитися в Україні. Також перед цим Іво Бобул повідомляв, що йде в президенти України, але потім сказав, що це був жарт.

Особливістю передвиборчої кампанії в Україні стало балотування до Верховної Ради непрофесійних політиків, серед яких чимало спортсменів, співаків та співачок, зірок шоу-бізнесу.

Нагадаємо, що список "Слуги народу" поповнить телеведучий Олександр Скічко

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27 06 2019 12:27
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