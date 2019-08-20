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Із жовтня вимоги до пожежної безпеки у готелях будуть жорсткіші

Відповідно до нових змін у будівельних нормах, готелі потрібно облаштовувати системами протипожежного захисту згідно з ДБН "Системи протипожежного захисту"
з 1 жовтня 2019 року набувають чинності нові державні будівельні норми щодо проектування готелів, які підвищують обов’язкові вимоги до пожежної безпеки.
Із жовтня вимоги до пожежної безпеки у готелях будуть жорсткіші Фото: з відкритих джерел

"Безпека людей – це пріоритет №1. Особливо у випадку виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Тому у нових нормах щодо проектування готелів ми передбачили низку сучасних рішень для посилення обов’язкової пожежної безпеки в них. Зокрема, вводимо можливість використання ефективних систем пожежогасіння тонкорозпиленою водою, а також сучасних систем раннього виявлення загроз та надзвичайних ситуацій. Норми почнуть діяти вже з жовтня", - заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, повідомляє УП.

Відповідно до нових змін у будівельних нормах, готелі потрібно облаштовувати системами протипожежного захисту згідно з ДБН "Системи протипожежного захисту".

Крім цього, під’їзд пожежних автомашин до будівель готелів слід передбачати згідно з ДБН "Планування і забудова територій". Такий під’їзд також має бути забезпечений і до основних евакуаційних виходів та входів, що ведуть до пожежних ліфтів.

У нових змінах в ДБН зберігаються вимоги щодо ступеню вогнестійкості будівель готелів та допустимих при цьому кількості поверхів та площі протипожежних відсіків.

Крім цього, допускається розміщувати готелі на 1-3 поверхах громадських будівлях іншого призначення та житлових будинках І-ІІІ ступенів вогнестійкості за умови їх відокремлення в протипожежний відсік та передбачення окремих шляхів евакуації.

Нагадаємо, що вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.

Під час пожежі в будівлі перебували близько 200 осіб. Більшості з них вдалося покинути готель, але без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили тіла дев'яти загиблих, ще десять осіб були госпіталізовані.

Вогонь гасили три години.

Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", яка забрала життя вісьмох людей, було непросто через швидке поширення вогню і велику кількість номерів, частина з яких були навіть без вікон

Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати одеського бізнесмена Вадима Чорного, якому належить згорілий готель "Токіо Стар". 

"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.

Раніше, Вадим Чорний прокоментував трагедію у своєму готелі.

"Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу", - сказав він.

 

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