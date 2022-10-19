Ізраїль допоможе розробити систему протиповітряного сповіщення, але зброю не дасть
Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 19 жовтня заявив, що його країна допоможе Україні розробити систему оповіщення для ППО, водночас постачання українцям зброї не планується.
Про це пише CNN.
"Ми звернулися до українців з проханням поділитися інформацією про їхні потреби в системах ППО. Як тільки отримаємо цю інформацію, ми зможемо допомогти в розробці рятувальної системи раннього попередження цивільного населення", – сказав Ганц під час зустрічі з послами Європейського союзу в Ізраїлі.
Він додав, що хоча "Ізраїль підтримує Україну, НАТО та Захід" і продовжить надсилати в Україну обладнання, постачання зброї не буде – "через низку операційних міркувань".
"Ми продовжимо підтримувати Україну в межах наших обмежень, як робили це раніше", – зазначив Ганц.
Від 24 лютого Ізраїль надавав Україні винятково гуманітарну допомогу у великих обсягах. 13 жовтня The New York Times написав, що Ізраїль надає Україні дані розвідки про іранські дрони, які використовує російська армія.
Міністр Ізраїлю у справах діаспори Нахман Шай висловився за надання Україні військової допомоги. Однак проти цього виступили міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц та лідер опозиції Біньямін Нетаньягу.
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