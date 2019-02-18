Ізраїль хоче стати четвертою державою світу, яка запустить апарат на Місяць

"Цей космічний апарат, що завбільшки з пральну машину, повинен сісти на поверхню природного супутника Землі значно пізніше - 11 квітня цього року"

Ізраїль прагне стати четвертою державою світу в справі підкорення Місяця - після США, Росії та Китаю - та висадити на поверхні супутника Землі свій космічний апарат.

Цього тижня в ніч на 22 лютого ракета Falcon-9 приватної американської компанії SpaceX має стартувати з космодрому на мисі Канаверал. На борту ракети перебуватиме ізраїльський космічний зонд Beresheet, повідомляє DW.

"Цей космічний апарат, що завбільшки з пральну машину, повинен сісти на поверхню природного супутника Землі значно пізніше - 11 квітня цього року", - зазначається в повідомленні прес-служби SpacelL.

Зонд матиме на борту серед іншого й капсулу з посланням, що міститиме багато інформації. Зокрема, в капсулі буде й Старий Заповіт єврейською мовою, записаний на носій, завбільшки з монету.

Хоч відстань між Землею і Місяцем становить близько 384 тисяч кілометрів, ізраїльський космічний апарат подолає до 6,5 мільйона кілометрів, бо йому для досягнення небесного світила доведеться зробити чимало витків навколо Землі, зауважили в SpacelL.

Beresheet - єврейська назва першої книги Біблії Буття. Цей проект зародився ще 2011 року як частина конкурсу Google Lunar X-Prize, але згодом у Ізраїлі його оголосили національним проектом.

Ізраїльські вчені сподіваються отримати завдяки цій місії корисний досвід для майбутніх комерційних посадок на Місяці.

Нагадаємо, що NASA збирається запустити на Марс перший корабель з екіпажем у 2033 році. За розрахунками, шлях в одну сторону займе близько 8 місяців, через що в замкнутому просторі корабля можуть виникати конфлікти, і вчені задумалися про те, як їх долати.