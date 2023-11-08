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Ізраїль не планує тривалої окупації Сектора Гази

08 листопада 2023, 12:02
Ізраїль не планує тривалої окупації Сектора Гази
Фото: з вільного доступу
В планах Ізраїлю немає тривалої окупації Сектора Гази після війни проти Хамас.

Але Єрусалим буде нести відповідальність за безпеку в регіоні.

Про це пише CNN, посилаючись на старшого радника прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марка Регева. 

"Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити в міру необхідності, щоб впоратися з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку триваючу окупацію Сектора Гази", - сказав Регев.

Він додав, що Ізраїль буде нести загальну відповідальність за безпеку в Газі протягом невизначеного періоду після закінчення війни. 

Регев сказав що треба розрізняти присутність задля безпеки і політичний контроль.

"Коли все закінчиться і ми переможемо Хамас, дуже важливо, щоб не було відродження терористичного елементу, відродження Хамасу. Немає сенсу робити це і просто повертатися до початкової точки. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу, це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази", - підсумував радник. 

Ще віні наголосив, що Ізраїль зацікавлений у створенні нових рамок, де жителі Гази зможуть керувати собою, де може бути міжнародна підтримка для відновлення Гази.

"Сподіваюся, ми зможемо залучити країни, в тому числі арабські країни, для відновлення демілітаризованої Гази, що звільнилася від Хамасу", - додав він.

Днями Ізраїль назвав умови припинення вогню в Газі. 

Крім того, за даними Міністерства фінансів Ізраїлю, вартість війни з Хамасом у Секторі Гази коштуватиме державі до $51 млрд.

 

ІзраїльокупаціяГаза

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