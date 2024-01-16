Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української формули миру

Обговорення відбулось на зустрічі радників з питань національної безпеки і зовнішньої політики країн у Давосі.

Про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський написав в Telegram-каналі.

"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні "формули миру" Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки", - йдеться в дописі.

Цими вихідними Давосі пройшла зустріч радників щодо Формули миру.. Участь взяли представники 81 країни та міжнародна організація, що на 15 більше, ніж під час минулої зустрічі.

Тоді ж Умєров презентував 6-й пункт Формули миру у Давосі.