Ізраїльські авіаудари по Газі за добу забрали життя щонайменше 50 палестинців – Reuters

Ізраїль завдав ударів по цілям в Газі.

Згідно з даними палестинської служби охорони здоров'я, в результаті ізраїльських авіаударів по Сектору Гази за останні 24 години загинуло щонайменше 50 палестинців. Ізраїльські військові заявили, що, реактивні літаки завдали ударів по близько 30 цілях в Газі, включаючи тунелі, місця запуску ракет і спостережний пункт.

Про це інформує Reuters.

У повідомленні йдеться, що війська вбили десятки озброєних бойовиків і захопили зброю, включаючи вибухівку, гранати й автоматичні гвинтівки.

Війна в Газі почалася 7 жовтня минулого року, коли бойовики Хамас увірвалися в ізраїльські населені пункти й військові бази, вбивши близько 1200 осіб і викравши близько 250 заручників, згідно з ізраїльськими підрахунками.

Раніше палестинські органи охорони здоров'я повідомили, що з жовтня в результаті військової кампанії Ізраїля загинуло понад 40 тисяч палестинців. А понад 92 тисячі осіб отримали поранення.

Нагадаємо, угода щодо припинення бойових дій у Газі, яку готували США, Ізраїль, Єгипет і Катар, опинилася на межі зриву. Попри підписану Ізраїлем угоду, рух Хамас у публічних заявах відмовився її прийняти, що ставить під загрозу подальші зусилля з мирного врегулювання.