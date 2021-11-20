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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Ізраїльські вчені винайшли детектор брехні, який зчитує рухи м'язів обличчя

Він виявляв брехню з точністю у 73%
Ізраїльські вчені заявили, що знайшли спосіб "зчитувати" дрібні рухи м'язів обличчя, що допомагає визначити, чи бреше людина.
Ізраїльські вчені винайшли детектор брехні, який зчитує рухи м Фото: detective-dnepropetrovsk.com

Дослідження опублікували у журналі Brain and Behavior, повідомляє Громадське з посиланням на Times of Israel.

Науковці з Тель-Авівського університету винайшли високочутливі електроди, які вимірюють рухи м'язів обличчя та передають ці дані штучному інтелекту, який навчений читати вирази обличчя. В експерименті технології взяли участь 40 добровольців.

Під час дослідження двоє людей сиділи одне навпроти одного, під'єднані до електродів. Одна людина була у навушниках і мала повторити почуте або збрехати. Людина навпроти мала вгадати, чи бреше партнер.

Дослідники фіксували активність мімічних зв'язків між бровами та на щоках, коли людина слухала слова та відповідала. Крім того, під час експерименту не помітили зв'язку між тим, як довго людина думала над відповіддю та брехнею.

Технологія з точністю у 73% визначила, коли люди брехали. Науковці кажуть, що їхня розробка зчитувала рухи м'язів, які людина не помічає.

"Наша технологія може призвести до великих змін, а в міру зростання рівня точності вона стане важливою розробкою", - сказав професор Діно Леві, який працював над детектором.

Надалі науковці планують навчити штучний інтелект аналізувати рухи обличчя без електродів. Загалом вони хочуть, щоб їхній детектор брехні був альтернативою поліграфам, які зчитують серцевий ритм, кров’яний тиск і дихання.

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20 11 2021 16:25
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