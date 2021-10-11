У США розробили робота-швейцар

Роботи можуть робити багато речей, але якщо ви хочете, щоб один із них сам відчинив двері та пройшов крізь них, це величезний виклик

Студенти-інженери з Цинциннатського університету (США) розробили автономного робота, який може самостійно відчиняти двері.

Робот також може знайти найближчу розетку для підзарядки без допомоги людини.

Фото: techxplore.com

"Роботи можуть робити багато речей, але якщо ви хочете, щоб один із них сам відчинив двері та пройшов крізь них, це величезний виклик", - зазначив професор вишу У Ма.

Також роботи повинні знати, скільки власної сили використовувати, щоб відчинити двері.

Більшість дверей самі зачиняються, а це означає, що, якщо робот не зможе взяти ручку дверей, йому доведеться починати спочатку.

Як повідомлялося, канадська компанія Cobionix розробила автономного робота Cobi, який може вакцинувати людей без використання голки.