ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОСтуденти-інженери з Цинциннатського університету (США) розробили автономного робота, який може самостійно відчиняти двері.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США розробили робота-швейцар
Роботи можуть робити багато речей, але якщо ви хочете, щоб один із них сам відчинив двері та пройшов крізь них, це величезний виклик
Фото: techxplore.com
Про це повідомляє ScienceDaily.
Робот також може знайти найближчу розетку для підзарядки без допомоги людини.
Фото: techxplore.com
"Роботи можуть робити багато речей, але якщо ви хочете, щоб один із них сам відчинив двері та пройшов крізь них, це величезний виклик", - зазначив професор вишу У Ма.
Також роботи повинні знати, скільки власної сили використовувати, щоб відчинити двері.
Більшість дверей самі зачиняються, а це означає, що, якщо робот не зможе взяти ручку дверей, йому доведеться починати спочатку.
Як повідомлялося, канадська компанія Cobionix розробила автономного робота Cobi, який може вакцинувати людей без використання голки.
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