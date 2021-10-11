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У США розробили робота-швейцар

Роботи можуть робити багато речей, але якщо ви хочете, щоб один із них сам відчинив двері та пройшов крізь них, це величезний виклик
Студенти-інженери з Цинциннатського університету (США) розробили автономного робота, який може самостійно відчиняти двері.
У США розробили робота-швейцар Фото: techxplore.com
Про це повідомляє ScienceDaily.
 
Робот також може знайти найближчу розетку для підзарядки без допомоги людини.
 
 
Фото: techxplore.com
 
"Роботи можуть робити багато речей, але якщо ви хочете, щоб один із них сам відчинив двері та пройшов крізь них, це величезний виклик", - зазначив професор вишу У Ма.
 
 
Також роботи повинні знати, скільки власної сили використовувати, щоб відчинити двері.
 
Більшість дверей самі зачиняються, а це означає, що, якщо робот не зможе взяти ручку дверей, йому доведеться починати спочатку.
 
Як повідомлялося, канадська компанія Cobionix розробила автономного робота Cobi, який може вакцинувати людей без використання голки.
 
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10 11 2021 17:34
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