Ізраїльський зонд зробив перше селфі на шляху до Місяця

"На фотографії Землі, зробленої під час повільного обертання космічного апарату, добре видно Австралію"

Перший ізраїльський космічний апарат Beresheet, призначений для дослідження Місяця, надіслав перші знімки Землі, зроблені за допомогою бортової камери.

Про це повідомляється на сайті Space.com.

"На фотографії Землі, зробленої під час повільного обертання космічного апарату, добре видно Австралію", - написали члени команди місії в описі до зображень.



Фото: Beresheet

Нагадаємо, що марсіанський зонд HP3, побудований у Німеччині, почав працювати в рамках програми InSight на поверхні Марса.