Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Ізраїльський зонд зробив перше селфі на шляху до Місяця

"На фотографії Землі, зробленої під час повільного обертання космічного апарату, добре видно Австралію"
Перший ізраїльський космічний апарат Beresheet, призначений для дослідження Місяця, надіслав перші знімки Землі, зроблені за допомогою бортової камери.
Ізраїльський зонд зробив перше селфі на шляху до Місяця Фото: Beresheet

Про це повідомляється на сайті Space.com.

"На фотографії Землі, зробленої під час повільного обертання космічного апарату, добре видно Австралію", - написали члени команди місії в описі до зображень.


Фото: Beresheet

Нагадаємо, що марсіанський зонд HP3, побудований у Німеччині, почав працювати в рамках програми InSight на поверхні Марса.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2019 20:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.