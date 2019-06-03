ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПерший ізраїльський космічний апарат Beresheet, призначений для дослідження Місяця, надіслав перші знімки Землі, зроблені за допомогою бортової камери.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїльський зонд зробив перше селфі на шляху до Місяця
"На фотографії Землі, зробленої під час повільного обертання космічного апарату, добре видно Австралію"
Фото: Beresheet
Про це повідомляється на сайті Space.com.
"На фотографії Землі, зробленої під час повільного обертання космічного апарату, добре видно Австралію", - написали члени команди місії в описі до зображень.
Фото: Beresheet
Нагадаємо, що марсіанський зонд HP3, побудований у Німеччині, почав працювати в рамках програми InSight на поверхні Марса.
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06 03 2019 20:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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