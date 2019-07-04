ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИІзраїльський космічний апарат Beresheet 7 квітня здійснив перший успішний маневр на еліптичній орбіті Місяця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїльський зонд зробив перший маневр на орбіті Місяця
"Двигун Beresheet працював 271 секунду і спалив 55 кг палива"
Фото: spaceil.com
"Двигун Beresheet працював 271 секунду і спалив 55 кг палива, знижуючись при цьому з 10 400 км до 750 км від Місяця", - повідомляє компанія SpaceIL, яка побудувала зонд.
Фото: spaceil.com
У компанії зазначили, що всі прилади працювали нормально і одночасно. Зонд зробив нові фото з орбіти.
Нагадаємо, що перший ізраїльський космічний апарат Beresheet, призначений для дослідження Місяця, надіслав перші знімки Землі, зроблені за допомогою бортової камери.
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07 04 2019 13:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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