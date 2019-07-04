Ізраїльський зонд зробив перший маневр на орбіті Місяця

Ізраїльський космічний апарат Beresheet 7 квітня здійснив перший успішний маневр на еліптичній орбіті Місяця.

"Двигун Beresheet працював 271 секунду і спалив 55 кг палива, знижуючись при цьому з 10 400 км до 750 км від Місяця", - повідомляє компанія SpaceIL, яка побудувала зонд.



Фото: spaceil.com

У компанії зазначили, що всі прилади працювали нормально і одночасно. Зонд зробив нові фото з орбіти.

Нагадаємо, що перший ізраїльський космічний апарат Beresheet, призначений для дослідження Місяця, надіслав перші знімки Землі, зроблені за допомогою бортової камери.