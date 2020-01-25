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Кабмін схвалив постанову про кредити 5-7-9% для малого бізнесу

Програма повинна запуститися 1 лютого цього року
Кабінет Міністрів України підтримав постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" з 1 лютого цього року.
Кабмін схвалив постанову про кредити 5-7-9% для малого бізнесу Фото: з відкритих джерел

Ця програма підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить отримувати до 1,5 млн гривень доступного кредиту під 5, 7 або 9 відсотків для створення або розширення свого бізнесу. Про це повідомили в Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука,передає LB.ua.

"Уряд визначив механізм використання бюджетних коштів у межах діяльності Фонду розвитку підприємництва. Реалізація програми "Доступні кредити" передбачає низку інструментів для забезпечення доступності кредитів", - йдеться в повідомленні.

На сайті Кабінету Міністрів пояснили, що реалізація цієї програми передбачає два види інструментів здешевлення і доступності кредитів.

Перший - здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 і 9% річних кредитів у національній валюті (додатково оплачується комісія банків 0,5-1%). Відсоток залежить від типу бізнесу:

- 5% річних - якщо виручка до 25 млн гривень і створюються щонайменше два робочих місця впродовж першого кварталу;

- 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн;

- 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн.

"При цьому для ММП (мікро- і малих підприємців, - ред.), які отримали кредит за програмою під 7% або 9%, ставка знижується на 0,5 процентних пунктів (але ставка не може бути нижчою за 5%)", - повідомили в Кабміні.

Другий інструмент - надання часткових гарантій за кредитами, наданим мікро- і малому бізнесу, якщо в них не вистачає застави (оплата за гарантією становить 0,5% розміру кредиту).

За попередньою оцінкою, близько 50 000 позичальників зможуть узяти участь у цій програмі вже в 2020 році. 

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів передав під управління Міністерства фінансів Німецько-український фонд, який стане майданчиком для програми доступного кредитування мікро- та малого бізнесу, яку анонсував президент Володимир Зеленський.

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25 01 2020 11:30
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