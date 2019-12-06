Кабмін створив орган, який наглядатиме за ентополітикою та свободою совісті
Держслужба з етнополітики та свободу совісті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через Міністерство культури, йдеться в "УП".
Мінкультури доручено в тримісячний термін розробити положення про дану службу, а Міністерству фінансів – зміни до держбюджету для її фінансування.
Розміщуватися дана Держслужба на умовах оренди буде за адресою: вул. Прорізна, 15, в Києві.
Держслужбі з етнополітики та свободи совісті встановлений ліміт легкових автомобілів в розмірі одного для центрального апарату.
Гранична чисельність співробітників - 57 осіб, з яких 51 держслужбовець.
Нагадаємо, напередодні Кабмін скоротив витрати на виплату субсидій на вісім млрд гривень.
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