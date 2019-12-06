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Кабмін створив орган, який наглядатиме за ентополітикою та свободою совісті

Кабінет міністрів України створив Державну службу України з етнополітики та свободу совісті
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
Кабмін створив орган, який наглядатиме за ентополітикою та свободою совісті Місія США приступила до оцінки потреб для реформи української митниці Фото: прес-служба Кабміну

Держслужба з етнополітики та свободу совісті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через Міністерство культури, йдеться в "УП".

Мінкультури доручено в тримісячний термін розробити положення про дану службу, а Міністерству фінансів – зміни до держбюджету для її фінансування.

Розміщуватися дана Держслужба на умовах оренди буде за адресою: вул. Прорізна, 15, в Києві.

Держслужбі з етнополітики та свободи совісті встановлений ліміт легкових автомобілів в розмірі одного для центрального апарату.

Гранична чисельність співробітників - 57 осіб, з яких 51 держслужбовець.

Нагадаємо, напередодні Кабмін скоротив витрати на виплату субсидій на вісім млрд гривень.

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12 06 2019 13:19
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