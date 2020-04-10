Кабмін виділив два приміщення "Укрзалізниці" міністерству
Відповідне розпорядження №1192-р від 30 вересня 2020 року опубліковане на сайті Кабміну, передає "Економічна правда" з посиланням на ЦТС.
Зокрема, прийнято рішення про відчуження шляхом передачі в держвласність з віднесенням до сфери управління зазначеного міністерства:
- першого, другого, третього, четвертого поверхів, а також підвалу і технічного поверху будівлі за адресою вул. Івана Франка, 21/23 в Києві;
- першого, другого, третього, четвертого поверхів будівлі на вул. Лисенка, 6.
У будівлі за адресою вул. Лисенка, 6 розташований офіс Південно-Західної залізниці, а за адресою вул. Івана Франка, 21/23 - філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр".
УЗ повинна звільнити площі протягом місяця.
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