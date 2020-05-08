CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд пропонує виключити норму про квартирну повинність населення підселювати військових у випадку введення воєнного стану. Підготовлено зміни до закону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін хоче скасувати "квартирну повинність": що це значить
Підготовлені зміни до закону
Фото: wikimapia.org
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, передає РБК - Україна.
Кабмін підготував зміни до закону "Про правовий режим воєного стану" у якому пропонується повністю виключити статтю 17.
Квартирна повинність - обов'язок населення відводити приміщення для військ в місцях їх постійного розташування (зимові та літні квартири) або тимчасові зупинки.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень. Ці кошти будуть перенаправлені на іншу бюджетну програму.
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05 08 2020 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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