Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кабмін хоче скасувати "квартирну повинність": що це значить

Підготовлені зміни до закону
Уряд пропонує виключити норму про квартирну повинність населення підселювати військових у випадку введення воєнного стану. Підготовлено зміни до закону.
Кабмін хоче скасувати "квартирну повинність": що це значить Фото: wikimapia.org

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, передає РБК - Україна.

Кабмін підготував зміни до закону "Про правовий режим воєного стану" у якому пропонується повністю виключити статтю 17.

Квартирна повинність - обов'язок населення відводити приміщення для військ в місцях їх постійного розташування (зимові та літні квартири) або тимчасові зупинки.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень. Ці кошти будуть перенаправлені на іншу бюджетну програму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 08 2020 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Книги про інновації та уяву

Книги про інновації та уяву

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.