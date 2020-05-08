Кабмін хоче скасувати "квартирну повинність": що це значить Підготовлені зміни до закону

Уряд пропонує виключити норму про квартирну повинність населення підселювати військових у випадку введення воєнного стану. Підготовлено зміни до закону.

Фото: wikimapia.org

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, передає РБК - Україна. Кабмін підготував зміни до закону "Про правовий режим воєного стану" у якому пропонується повністю виключити статтю 17. Квартирна повинність - обов'язок населення відводити приміщення для військ в місцях їх постійного розташування (зимові та літні квартири) або тимчасові зупинки. Нагадаємо, що Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень. Ці кошти будуть перенаправлені на іншу бюджетну програму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію