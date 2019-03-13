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Кабмін: за третю і кожну наступну дитину будуть доплачувати

За даними єдиного обліку багатодітних сімей в Україні станом на 1 січня 2019 року нарахували понад 334 тисячі сімей
З 1 квітня багатодітним сім'ям після народження третьої та наступних дітей виплачуватимуть додаткову допомогу.
Кабмін: за третю і кожну наступну дитину будуть доплачувати Фото: з вільних джерел

Відповідне рішення погодили на засіданні Кабінету Міністрів України, повідомляє "Українська правда".

Додаткові виплати запровадили, бо за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, багатодітні сім'ї нині мають високі шанси потрапити у список малозабезпечених. 

"Кожна багатодітна сім'я отримає на третю, четверту, п'яту і наступних дітей до 6 років отримає щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму на дитину до 6 років. Розмір виплати з 1 квітня 2019 року 1626 гривень на місяць на одну дитину. З 1 липня 2019 року – 1699 гривень на дитину, з 1 грудня 2019 року – 1779 гривень на місяць", – додає Рева. 

За даними єдиного обліку багатодітних сімей в Україні станом на 1 січня 2019 року нарахували понад 334 тисячі сімей, в яких виховується майже 1 мільйон 131 тисяч дітей. 

Нині виплати отримуватимуть на майже 159 тисяч дітей в Україні. 

Щомісячна державна допомога призначатиметься та виплачуватиметься органами соціального захисту населення за місцем проживання багатодітної сім'ї за рахунок бюджетних коштів. 

За рік на дітей у державі планують виплатити близько 2,4 мільярда гривень. 

Нагадаємо, що заяву в місцеві органи соціального захисту на виділення передбаченою Кабінетом Міністрів компенсації витрат на послуги няні по догляду за дітьми до 3 років з початку дії програми подали всього 39 сімей.

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13 03 2019 14:23
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