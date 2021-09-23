ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет Міністрів затвердив угоду між урядами України та Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін затвердив угоду з Перу про скасування віз
Угода між урядами набирає чинності на 30-й день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур
Фото з сайту tpg.ua
Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 22 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Відповідно до пояснювальної записки, угода між урядами набирає чинності на 30-й день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.
Очікується, що імплементація угоди сприятиме інтенсифікації міжлюдських контактів та збільшенню кількості подорожуючих в Україні громадян Перу, що матиме позитивний вплив на розвиток вітчизняної туристичної галузі, а також надасть імпульсу розвиткові партнерських взаємин і співробітництва між країнами в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.
Як повідомлялося, 15 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараон підписали угоду між Кабміном та урядом Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.
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