Кабмін затвердив угоду з Перу про скасування віз

Угода між урядами набирає чинності на 30-й день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур

Кабінет Міністрів затвердив угоду між урядами України та Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 22 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до пояснювальної записки, угода між урядами набирає чинності на 30-й день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

Очікується, що імплементація угоди сприятиме інтенсифікації міжлюдських контактів та збільшенню кількості подорожуючих в Україні громадян Перу, що матиме позитивний вплив на розвиток вітчизняної туристичної галузі, а також надасть імпульсу розвиткові партнерських взаємин і співробітництва між країнами в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.

Як повідомлялося, 15 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараон підписали угоду між Кабміном та урядом Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.