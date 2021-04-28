НОВИНИКабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін звільнив Коболєва і призначив Вітренка головою правління Нафтогазу
Незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників. Також прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України
Фото: kvedomosti.com
Про це повідомляє Урядовий портал, повідомляє Укрінформу.
"З 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича. Незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників. Також прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що перед новим керівником компанії поставлено завдання щодо системного збільшення видобутку українського газу, а також сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні.
Як повідомлялося, у березні 2020 року Кабмін продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 4 роки, до березня 2024 року. Коболєв був призначений керівником "Нафтогазу" в березні 2014 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 04 2021 16:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Нідерландів подарував українським лікарям 600 горщиків тюльпанів
- ФОТО Штати надали ЗСУ майже $8 мільйонів безпекової допомоги
- ВІДЕО У Німеччині розробили дрон, який одночасно може перевозити три пакунки
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19