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Кабмін звільнив Коболєва і призначив Вітренка головою правління Нафтогазу

Незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників. Також прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України
Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.
Кабмін звільнив Коболєва і призначив Вітренка головою правління Нафтогазу Фото: kvedomosti.com
Про це повідомляє Урядовий портал, повідомляє Укрінформу.
 
"З 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича. Незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників. Також прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.
 
 
Повідомляється, що перед новим керівником компанії поставлено завдання щодо системного збільшення видобутку українського газу, а також сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні.
 
Як повідомлялося, у березні 2020 року Кабмін продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 4 роки, до березня 2024 року. Коболєв був призначений керівником "Нафтогазу" в березні 2014 року.
 
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28 04 2021 16:15
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