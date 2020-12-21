Екс-директор "Нафтогазу" Вітренко претендує за посаду заступника глави Міненерго - декларація
Відповідно до реєстру НАЗК, її було зареєстровано в понеділок уранці, пише "Інтерфакс-Україна".
Юрій Вітренко / фото LIGA.net
Раніше 18 грудня два інформованих джерела підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" інформацію, що після першого невдалого голосування у ВР розглядають питання тимчасового призначення Вітренка в.о. міністра енергетики.
Крім того, Вітренко повідомив, що президент Володимир Зеленський і фракція монобільшості "Слуга народу" мають намір повторно внести його кандидатуру, тому екс-директор "Нафтогазу" готовий поборотися за місце в уряді й відповідну підтримку.
Згідно з декларацією, в 2019 році Вітренко заробив за основним місцем роботи в "Нафтогазі" 53,25 млн грн і ще 2,23 млн грн як голова наглядової ради "Укрнафти".
Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).
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