Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Екс-директор "Нафтогазу" Вітренко претендує за посаду заступника глави Міненерго - декларація

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, якому 17 грудня у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віце-прем'єром - міністром енергетики України, подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.
Екс-директор "Нафтогазу" Вітренко претендує за посаду заступника глави Міненерго - декларація Фото: З відкритих джерел

Відповідно до реєстру НАЗК, її було зареєстровано в понеділок уранці, пише "Інтерфакс-Україна".


Юрій Вітренко / фото LIGA.net

Раніше 18 грудня два інформованих джерела підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" інформацію, що після першого невдалого голосування у ВР розглядають питання тимчасового призначення Вітренка в.о. міністра енергетики.

Крім того, Вітренко повідомив, що президент Володимир Зеленський і фракція монобільшості "Слуга народу" мають намір повторно внести його кандидатуру, тому екс-директор "Нафтогазу" готовий поборотися за місце в уряді й відповідну підтримку.

Згідно з декларацією, в 2019 році Вітренко заробив за основним місцем роботи в "Нафтогазі" 53,25 млн грн і ще 2,23 млн грн як голова наглядової ради "Укрнафти".

Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).

Читайте також: Україна оголосить конкурс на будівництво заводу з виробництва ядерного палива

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 12 2020 13:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна - не Європа: як держави Євросоюзу вводять жорсткі правила на різдвяні свята

Україна - не Європа: як держави Євросоюзу вводять жорсткі правила на різдвяні свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.