Екс-директор "Нафтогазу" Вітренко претендує за посаду заступника глави Міненерго - декларація

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, якому 17 грудня у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віце-прем'єром - міністром енергетики України, подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.

Відповідно до реєстру НАЗК, її було зареєстровано в понеділок уранці, пише "Інтерфакс-Україна".



Юрій Вітренко / фото LIGA.net

Раніше 18 грудня два інформованих джерела підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" інформацію, що після першого невдалого голосування у ВР розглядають питання тимчасового призначення Вітренка в.о. міністра енергетики.

Крім того, Вітренко повідомив, що президент Володимир Зеленський і фракція монобільшості "Слуга народу" мають намір повторно внести його кандидатуру, тому екс-директор "Нафтогазу" готовий поборотися за місце в уряді й відповідну підтримку.

Згідно з декларацією, в 2019 році Вітренко заробив за основним місцем роботи в "Нафтогазі" 53,25 млн грн і ще 2,23 млн грн як голова наглядової ради "Укрнафти".

Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).

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