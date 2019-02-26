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Україна оголосить конкурс на будівництво заводу з виробництва ядерного палива

Завод планують збудувати на майданчику Південно-Української АЕС
Україна оголосить конкурс на будівництво заводу з виробництва ядерного палива через півроку — до кінця серпня 2019 року.
Україна оголосить конкурс на будівництво заводу з виробництва ядерного палива Фото: ilyayakovlev.ru

"Буквально через півроку будемо оголошувати конкурс на будівництво заводу", - повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик під час енергетичного форуму 26 лютого, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, завод планують збудувати на майданчику Південно-Української АЕС. Будуватиме завод підрядник, якого й оберуть на конкурсі. Водночас при будівництві заводу будуть використовувати технології американської компанії Westinghouse.

За оцінками уряджу, вартість будівництва заводу має скласти 400 мільйонів доларів

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про виробництво ядерного палива та окремих його компонентів на території України.

Раніше повідомляли, що Україна планує довести закупівлі ядерного палива в американської компанії Westinghouse до 55 %.

Довідка: Компанія Westinghouse працює в Україні з 1992 року, сприяючи диверсифікованості поставок на український ринок ядерного палива. У середині 1990-х років Westinghouse почала свою роботу в країні з модернізації та підвищення безпеки АЕС.

У рамках диверсифікації джерел ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного постачальника, російської компанії ТВЕЛ, Енергоатом в квітні 2014 року уклав договір з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

 

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26 02 2019 15:14
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