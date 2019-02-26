Україна оголосить конкурс на будівництво заводу з виробництва ядерного палива через півроку — до кінця серпня 2019 року.

"Буквально через півроку будемо оголошувати конкурс на будівництво заводу", - повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик під час енергетичного форуму 26 лютого, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, завод планують збудувати на майданчику Південно-Української АЕС. Будуватиме завод підрядник, якого й оберуть на конкурсі. Водночас при будівництві заводу будуть використовувати технології американської компанії Westinghouse.

За оцінками уряджу, вартість будівництва заводу має скласти 400 мільйонів доларів

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про виробництво ядерного палива та окремих його компонентів на території України.