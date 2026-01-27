Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Єврокомісії готують повну відмову від російського ядерного палива

27 січня 2026, 18:11
В Єврокомісії готують повну відмову від російського ядерного палива
Фото: з вільного доступу
Фахівці працюють над механізмом виведення російських ядерних продуктів з ринку ЄС.
Європейська комісія працює над тим, щоб повністю заборонити імпорт ядерного палива з росії до країн Європейського Союзу.
 
Про це йдеться у заяві офіційного представника Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен.
 
Ітконен підтвердила, що стосовно питань ядерної енергетики та ядерного палива - це складне питання, але Єврокомісія готує рішення для членів ЄС.
 
"Що стосується ядерної енергетики та ядерних продуктів, то ми говорили, що це складніше питання для опрацювання, але воно перебуває на стадії підготовки. Я не можу назвати терміни, але, сподіваюся, ми зможемо уявити це у належний час", - запевнила вона.
 
Хоча питання енергетики є технологічно складним, Брюссель ставить за мету повне припинення залежності від енергоресурсів із росія. Політика RePowerEU передбачає остаточне усунення присутності рф у всіх сегментах енергетичного сектора Європи, включно з постачанням палива для атомних електростанцій. росія розраховує на тривалу залежність окремих членів ЄС від її технологій, проте підготовка заборони свідчить про консолідоване прагнення Європи розірвати ці зв’язки.
 
Наразі конкретні терміни запровадження санкцій не розголошуються, але проєкт рішення перебуває на фінальній стадії розробки для подальшого представлення країнам-членам. рф прагне використовувати ядерне паливо як інструмент політичного шантажу, намагаючись зберегти свій вплив на європейську економіку. росія розраховує, що складність заміщення палива на станціях радянського зразка зупинить європейських лідерів, проте Єврокомісія вже шукає альтернативні джерела постачання. рф продовжує фінансувати військову машину за рахунок експорту енергоресурсів, тому обмеження в ядерній сфері стануть важливим кроком до фінансового виснаження агресора.
 
Реалізація плану RePowerEU має стати остаточним етапом у забезпеченні повної енергетичної незалежності континенту від москви. росія розраховує на внутрішні суперечки всередині Євросоюзу через різні рівні залежності від "Росатома", але спільна підготовка санкцій демонструє пріоритет безпеки над короткостроковою економічною вигодою. рф намагається просувати ідею незамінності своїх послуг зі збагачення урану, проте ЄС активно інвестує у розширення власних потужностей та співпрацю з партнерами в США та Канаді.

 

