Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів – СБУ

Загарбники між собою обговорюють наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати у рф.

Служба безпеки України перехопила розмову росіян, яка підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала саме диверсійна група окупантів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як зазначили в СБУ, загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави. Про це окупанти розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити.

"Там не они долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - розповідає російський військовий.

Окупант описує наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати у рф: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Своєю чергою в СБУ нагадують, що в Україні відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину рф. Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу - ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

Нагадаємо, що 6 червня о 02:50 російські терористи здійснили дистанційний підрив Каховської ГЕС. Українська розвідка ще за кілька місяців до цього повідомляла, що росіяни замінували дамбу.