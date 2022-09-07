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Канада обговорює з Україною ситуацію з газовою турбіною для Росії

Ми обговорюємо це (питання) з урядом України та урядом Німеччини, і це непросте питання
Рішення про передання Німеччині турбіни Siemens, необхідної для відновлення повноцінної роботи російського газогону "Північний потік", ще не ухвалене.
Канада обговорює з Україною ситуацію з газовою турбіною для Росії Фото: Siemens
Про це йдеться в заяві міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона.
 
"Ми обговорюємо це (питання) з урядом України та урядом Німеччини, і це непросте питання", - сказав він, зазначивши, що Оттава перебуває наче "між молотом і ковадлом" і незалежно від рішення один із партнерів буде ображений.
 
За його словами, газогін "Північний потік" постачає газ не лише до Німеччини, а й до низки інших європейських країн, а Росія використовує турбіну як виправдання для зменшення постачання газу до Берліна та інших держав.
 
Він додав, що Канада "має зі співчуттям ставитися до долі українців" і продовжувати повністю підтримувати санкції проти Росії, але, з іншого боку, "мета санкцій - не покарати наших союзників і таким чином знищити економіку Німеччини, Італії, Словаччини та Австрії".
 
"Ми працюємо, щоб спробувати знайти рішення, яке задовольнить усіх", – підсумував міністр.
 
Як повідомлялось, Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії "Газпром" для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.
 
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09 07 2022 17:07
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