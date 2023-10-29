Канада пропонує створити коаліцію для повернення дітей з рф

На третій зустрічі щодо "формули миру" на Мальті прозвучала пропозиція від Канади створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених в росію.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Ініціативу Канади підтримали багато країн – учасниць заходу. Канада є однією з держав-співлідерок імплементації четвертого пункту Формули миру Президента Зеленського "Повернення військовополонених і депортованих осіб", - йдеться в релізі.

В Офісі президента додали, що ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA глави Української держави. Пропозиція щодо міжнародної коаліції – це елемент плану реалізації української формули миру в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених, підготовленого й представленого на Мальті міжнародною робочою групою, до якої увійшли представники майже 30 країн і міжнародних організацій.

Масова депортація й цілеспрямоване викрадення українських дітей для їх подальшої русифікації є спланованою геноцидною політикою росії, йдеться в заяві.

Минулого тижня Україна повернула з окупації ще чотирьох дітей.

Загалом за час повномасштабного вторгнення Україна змогла повернути з росії вже 380 дітей.