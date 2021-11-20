Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Канада та Україна розпочинають будівництво космодрому

У Канаді відбулась офіційна церемонія, присвячена початку будівництва спільного канадсько-українського космодрому на сході країни.
Канада та Україна розпочинають будівництво космодрому Фото: Укрінформ

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", про це повідомили у посольстві України в Канаді.

"18 листопада в Галіфаксі космічні агентства України та Канади підписали спільну заяву про партнерство, а 19 листопада відбулися урочистості з нагоди закладення "першого каменя" пускового майданчика  українсько-канадського проєкту зі створення космічного пускового комплексу", - йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що під час візиту голови Державного космічного агентства України Володимира Тафтая до Канади відбудеться також оприлюднення макету Пускового контрольного центру спільного проєкту, який буде названо на честь Олександра Дегтярева, колишнього керівника ДК КБ Південне.

У  посольстві нагадали, що спільний українсько-канадський проєкт зі створення космічного пускового комплексу в провінції Нова Скошія реалізує канадська компанія Maritime Launch Services. Проєкт передбачає використання українського ракетоносія "Циклон 4М". 

Голова Державного космічного агентства України Володимира Тафтай під час церемонії наголосив на важливості проєкту не тільки для розвитку космічної співпраці України та Канади, але й для подальшого зміцнення традиційно дружніх та партнерських відносин між двома державами загалом.

Нагадаємо, що Китай будує спеціально спроєктований корабель, призначений для морських пусків космічних ракет-носіїв.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 11 2021 14:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.