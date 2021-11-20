Канада та Україна розпочинають будівництво космодрому

У Канаді відбулась офіційна церемонія, присвячена початку будівництва спільного канадсько-українського космодрому на сході країни.

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", про це повідомили у посольстві України в Канаді.

"18 листопада в Галіфаксі космічні агентства України та Канади підписали спільну заяву про партнерство, а 19 листопада відбулися урочистості з нагоди закладення "першого каменя" пускового майданчика українсько-канадського проєкту зі створення космічного пускового комплексу", - йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що під час візиту голови Державного космічного агентства України Володимира Тафтая до Канади відбудеться також оприлюднення макету Пускового контрольного центру спільного проєкту, який буде названо на честь Олександра Дегтярева, колишнього керівника ДК КБ Південне.

У посольстві нагадали, що спільний українсько-канадський проєкт зі створення космічного пускового комплексу в провінції Нова Скошія реалізує канадська компанія Maritime Launch Services. Проєкт передбачає використання українського ракетоносія "Циклон 4М".

Голова Державного космічного агентства України Володимира Тафтай під час церемонії наголосив на важливості проєкту не тільки для розвитку космічної співпраці України та Канади, але й для подальшого зміцнення традиційно дружніх та партнерських відносин між двома державами загалом.

Нагадаємо, що Китай будує спеціально спроєктований корабель, призначений для морських пусків космічних ракет-носіїв.