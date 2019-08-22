Канада також проти повернення Росії в G7

"Глава держави подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії до «Великої сімки» в умовах агресії, яка триває на Донбасі, та окупації Криму"

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає неможливим повернення Росії до "Великої сімки" в умовах агресії проти України.

"Глава держави подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії до «Великої сімки» в умовах агресії, яка триває на Донбасі, та окупації Криму", - заявив Джастін Трюдо під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті глави держави.

Також Трюдо додав, що в умовах, коли продовжують гинути українці, Москву треба змушувати виконувати свої зобов’язання, а не повертати до клубу G7.

Нагадаємо, що раніше під час телефонної розмови прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському не допустити повернення Росії в G7.