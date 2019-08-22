НОВИНИПрем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає неможливим повернення Росії до "Великої сімки" в умовах агресії проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада також проти повернення Росії в G7
"Глава держави подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії до «Великої сімки» в умовах агресії, яка триває на Донбасі, та окупації Криму"
Фото: з вільних джерел
"Глава держави подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії до «Великої сімки» в умовах агресії, яка триває на Донбасі, та окупації Криму", - заявив Джастін Трюдо під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті глави держави.
Також Трюдо додав, що в умовах, коли продовжують гинути українці, Москву треба змушувати виконувати свої зобов’язання, а не повертати до клубу G7.
Нагадаємо, що раніше під час телефонної розмови прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському не допустити повернення Росії в G7.
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