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ПОЛІТИКА

Канада відправить Україні артилерійські боєприпаси й ракети ППО

16 березня 2023, 09:22
Канада відправить Україні артилерійські боєприпаси й ракети ППО
Фото: google.com
Міністерка оборони Канади також розповіла про доставку танків Leopard 2 нашим захисникам.

Канада планує відправити в Україну близько восьми тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 12 зенітних ракет із запасів власної армії до вже розгорнутих систем протиповітряної оборони.

Про це повідомила міністр оборони держави Аніта Ананд під час десятої зустрічі контактної групи у форматі "Рамштайн", яка пройшла дистанційно 15 березня.

Згідно з повідомленням Міноборони Канади, країна також надасть Україні понад 1800 тренувальних снарядів калібру 105 мм, які супроводжуватимуть передачу танків Leopard 1 від Данії, Німеччини й Нідерландів.

Крім цього, Ананд розповіла, що Збройні сили Канади вже розпочали процес постачання нашим бійцям чотирьох додаткових основних бойових танків Leopard 2, обіцяних наприкінці минулого місяця. Загалом планується відправка восьми одиниць такої бронетехніки, половина з яких уже перебувають в Польщі. Там канадські інструктори навчають українських військових керуванню танками.

За даними Міністерства оборони, усі вісім Leopard 2, а також броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання й боєприпаси, прибудуть на територію нашої держави в найближчі тижні.

"Канада твердо підтримує Україну в її боротьбі проти незаконної та невиправданої війни, яку веде росія. Ми посилюємо нашу співпрацю з союзниками та партнерами і продовжуємо задовольняти військові потреби України, надаючи всебічну допомогу. Ми продовжимо докладати всіх зусиль для збереження свободи, демократії та міжнародного порядку, заснованого на правилах", – наголосила Ананд.

Нагадаємо, Іспанія найближчим часом відправить Україні 6 танків Leopard.

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