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Капітан "Норд" "знайшовся" в анексованому Криму, - ОНОВЛЕНО

Володимир Горбенко дав інтерв'ю "Комсомольской правде"
Капітан затриманого українськими прикордонниками сейнера "Норд" (порт приписки - Керч) Володимир Горбенко, який не виходив на зв'язок з адвокатами з кінця січня 2019 року, перебуває в анексованому Криму.
Капітан "Норд" "знайшовся" в анексованому Криму, - ОНОВЛЕНО Фото: facebook.com / Максим Могильницкий

Горбенко дав інтерв'ю "Комсомольской правде". Відео розміщене на сайті видання, інформує "Інтерфакс-Україна".

"У мене не було жодних обмежень на повернення додому. Кордон перетнув законно за паспортом РФ", - сказав він.

Представник компанії-судновласника Анна Шевельова підтвердила повернення Горбенка на півострів.

Раніше, 29 січня, брат Горбенка звернувся в Мелітопольське управління поліції Запорізької області із заявою про зникнення родича. Поліція Запорізької області наступного дня відкрила кримінальне провадження за ст.155 Кримінального кодексу з додатковою кваліфікацією "безвісти зниклий".

Нагадаємо, 25 березня 2018 року Держприкордонслужба затримала сейнер "Норд" з 10 членами екіпажу на борту. Капітану судна Горбенкові інкримінують ст. 332-1 КК України (порушення порядку в'їзду/виїзду на окуповану територію України з метою заподіяння шкоди інтересам країни). Його також повідомили про підозру у вчиненні ще одного злочину - за ст.249 Кримінального кодексу (незаконне зайняття рибним добувним промислом).

Херсонський міський суд обрав Горбенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На час досудового слідства він перебував у родичів в Мелітополі. 

Оновлення: Офіційно Горбенко не перетинав українсько-російський державний кордон, як і адміністративний кордон з окупованим РФ Кримом, повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Ми бачили цю інформацію і зараз її всебічно вивчаємо, але те, що можна вже зараз стверджувати офіційно: ні на контрольованій ділянці адмінкордону з Росією, ні на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом цей громадянин не перетинав кордон", - сказав Слободян.
 

28 січня адвокат Горбенка заявив, що його клієнт зник і не виходить на зв'язок. 29 січня поліція почала розслідування за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "пропав безвісти" на підставі заяви брата зниклого.

Адвокат Горбенка Максим Могильницький зазначає, що його підзахисний пропадає не вперше.

4 лютого поліція оголосила в розшук капітана арештованого російського судна "Норд" Володимира Горбенка.

 

 

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11 02 2019 11:24
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