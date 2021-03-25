"Карантинні" виплати для малого бізнесу: заявки прийматимуть через "Дію"

"Впевнений, що центральна влада свої зобов'язання виконає. Чекаємо на підтримку лідерів місцевих громад", - додав Кирило Тимошенко

Заявки на отримання допомоги від держави від ФОПів та працівників, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, прийматимуться, як і в грудні-січні, через застосунок "Дія".

Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, пише "Економічна правда".

"Зараз маємо ситуацію, коли "червоний" рівень епідемічної небезпеки оголошений у ряді областей та міст. В останні тижні ВООЗ фіксує ріст захворювання - і, на жаль, смертності від Covid - у всьому світі.

Тому не виключено, що в Україні кількість областей, які опиняться у червоній зоні, буде збільшуватися. Одночасно в Офісі президента розуміють, що в умовах карантину життєво важливою є підтримка малого бізнесу та найманих працівників підприємств, діяльність яких вимушено призупиняється", - написав Тимошенко.

За його словами, станом на зараз йдеться про використання такого механізму:

за рахунок коштів з державного бюджету виплачується 8 тисяч гривень,

за рахунок місцевого бюджету - додається ще сума, розмір якої має визначити орган місцевого самоврядування,

заявки, як і в грудні-січні, прийматимуться через "Дія".

"Впевнений, що центральна влада свої зобов'язання виконає. Чекаємо на підтримку лідерів місцевих громад", - додав він.

Нагадаємо, що держава готова виплатити ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн.