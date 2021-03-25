"Карантинні" виплати для малого бізнесу: заявки прийматимуть через "Дію"
Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, пише "Економічна правда".
"Зараз маємо ситуацію, коли "червоний" рівень епідемічної небезпеки оголошений у ряді областей та міст. В останні тижні ВООЗ фіксує ріст захворювання - і, на жаль, смертності від Covid - у всьому світі.
Тому не виключено, що в Україні кількість областей, які опиняться у червоній зоні, буде збільшуватися. Одночасно в Офісі президента розуміють, що в умовах карантину життєво важливою є підтримка малого бізнесу та найманих працівників підприємств, діяльність яких вимушено призупиняється", - написав Тимошенко.
За його словами, станом на зараз йдеться про використання такого механізму:
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за рахунок коштів з державного бюджету виплачується 8 тисяч гривень,
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за рахунок місцевого бюджету - додається ще сума, розмір якої має визначити орган місцевого самоврядування,
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заявки, як і в грудні-січні, прийматимуться через "Дія".
"Впевнений, що центральна влада свої зобов'язання виконає. Чекаємо на підтримку лідерів місцевих громад", - додав він.
Нагадаємо, що держава готова виплатити ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн.
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