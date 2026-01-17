Карні порівняв відносини Канади з Китаєм і США під час візиту до Пекіна

Візит Марка Карні до Китаю став першим візитом очільника канадського уряду до КНР з 2017 року.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час візиту до Пекіна заявив, що відносини його країни з Китаєм нині є більш передбачуваними, ніж зі Сполученими Штатами Америки.

Про це він сказав на пресконференції у китайській столиці, повідомляє Radio-Canada.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є Китай більш надійним партнером для Канади, ніж США, Карні наголосив, що зв’язки між Оттавою і Вашингтоном залишаються значно глибшими та ширшими. Водночас, за його словами, динаміка канадсько-китайських відносин за останні місяці стала більш прогнозованою.

"Наші відносини зі США є набагато більш багатогранними, глибшими і ширшими, ніж з Китаєм. Але з огляду на розвиток наших відносин з Китаєм упродовж останніх місяців, вони стали більш передбачуваними, і це вже дає конкретні результати", — зазначив прем’єр-міністр.

Карні також повідомив, що під час переговорів у Пекіні сторони провели «відверті розмови» щодо подальшої співпраці. У п’ятницю Канада та Китай підписали нову торговельну угоду. Згідно з нею, Оттава погодилася послабити тарифи на китайські електромобілі, які були запроваджені у 2024 році спільно зі США. Натомість Пекін знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Окрім цього, угода передбачає китайські інвестиції в канадську енергетику та сектор споживчих товарів. У відповідь Канада планує вкладати кошти в китайську аерокосмічну галузь і передове виробництво.

