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Керівник студії "Мамахохотала" виграв вибори в окрузі на Солом'янці у Києві

Самовисуванець Андрієвський посів друге місце, відставши від кандидата "СН" на 25%
Висуванець від партії "Слуга народу", керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук виграв вибори до Верховної Ради у депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Дмитра Андрієвського в окрузі №222 у Києві.
Керівник студії "Мамахохотала" виграв вибори в окрузі на Солом Фото:Facebook

У Солом'янському районі Києва Грищук набрав 40,29% за результатами підрахунку 94,25% електронних протоколів дільничних коміссій. Андрієвський набрав 15,61%. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Третє місце зайняв кандидат від ВО "Свобода" Володимир Назаренко - він набрав 13,08%.

29-річний Грищук народився в Києві, він є директором ТОВ "МХ шоу", безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Київської області.

Нагадаємо, що народний депутат чотирьох скликань В'ячеслав Богуслаєв за результатами обробки 75,34% протоколів, програє кандидату від "Слуги народу" Сергію Штепі на 77 окрузі в Запорізькій області. Штепа працює весільним фотографом.

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