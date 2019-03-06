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Кернес має діяти як головний арбітр, - у Зеленського прокоментували події в Харкові

Закон про декомунізацію передбачає знесення пам’ятників радянським діячам, але водночас там є пункти, згідно з якими винятками є діячі, які сприяли деокупації України від нацистів
Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова врегулювати правову колізію, яка стосується пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову.
Кернес має діяти як головний арбітр, - у Зеленського прокоментували події в Харкові Фото: facebook.com-gennadykernes

"Це стосується не лише пам’ятника Жукова, а й провулку Жукова, який існує (проспект Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році - ред.). Володимир Зеленський закликає владу Харкова з’ясувати правову колізію, оскільки тут мають тривати чіткі обговорення з громадськістю. Має бути прийнято рішення найбільш прийнятне для всіх сторін", – повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель, інформує "Українська правда".

"Зараз мер Харкова має взяти на себе відповідальність як головний арбітр, а не ставати на чийсь бік", – додала вона.

За словами речниці, оскільки Російська Федерація почала коментувати цю ситуацію зі знесенням пам’ятника, Зеленський вкотре закликав РФ не втручатися у внутрішні справи суверенної держави.

Нагадаємо, харківська поліція відкрила два кримінальних провадження у зв'язку зі знесенням пам'ятника маршалу СРСР Георгію Жукову.

Додамо, що у Харкові зібрала підписи петиція про повернення станції метро та проспекту імені маршала СРСР Жукова.

 
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03 06 2019 18:22
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