CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПро свої наміри Кернес заявив на з’їзді нової партії, яку він і міський голова Одеси Геннадій Кернес утворюють разом із союзниками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кернес хоче відновити пам'ятник Жукову в Харкові
Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який протестувальники знесли 2 червня
Фото: facebook.com-gennadykernes
Нагадаємо, 2 червня націоналісти влаштували у Харкові акцію біля будівлі, де мав відбутися з’їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Партії мерів".
Активісти партії «Національний корпус», які проводили акцію протесту проти з'їзду партії «Довіряй справам», знесли бюст маршалу Жукову, йдеться в "Укрінформ" з посиланням на портал "Мій Харків".
"Після акції активісти перемістилися до погруддя маршалу Жукову, де між ними і працівниками КОРДу сталася бійка. Активісти закинули мотузки на бюст Жукова і зламали його, а на місці погруддя встановили український прапор", - йдеться у повідомленні.
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02 06 2019 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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