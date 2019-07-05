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В Одесі активістку облили фекаліями: винуватять Труханова

"Світлану Підпалу щойно в Літньому облили лайном. Слова Труханова на екофесті з дискредитації ГО "Зелений лист" досягли свого адресата"
В Одесі у Літньому театрі облили фекаліями активістку організації "Зелений лист" Світлану Підпалу, яка бореться з незаконною забудовою.
В Одесі активістку облили фекаліями: винуватять Труханова Фото:"Думська"

Про це повідомляють керівник організації "Зелений лист" Владислав Балинський та одеський активіст Ігор Кравець.

Обидва вони пов'язують це зі словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, сказаними на фестивалі екоактивістів, інформує "Українська правда".

"Світлану Підпалу щойно в Літньому облили лайном. Слова Труханова на екофесті з дискредитації ГО "Зелений лист" досягли свого адресата. Ось, конкретний приклад злагодженої роботи пропагандистської машини – і мер, якого звинувачують в корупції, вже опустився до відкритого протистояння з жителями Одеси", – написав Балинський.

Кравець зазначив, що "днями мер Одеси Труханов виступив із черговим хейт-спітчем на фестивалі екоактивістів, де їх принизив" – і цим підштовхнув до насилля.

"Боротьба з активістами мутує, та тепер це робиться ефективніше, бо замість нападів, тепер активістів дискримінують, стигматизують, маргіналізують та криміналізують в цілому, а також переходять до конкретних дій локально, ображаючи, заважаючи їх діяльності, обливають лайном та добивають судовими позовами, заявами в поліцію", – написав він.

"І робиться це так, щоб максимально уникнути відповідальності та довести ситуацію до абсурду, ніби це просто активісти між собою б'ються. Ця схема відпрацьовується і буде задіяна по всій Україні, щоб відкотити ситуацію ще далі назад", – вважає Кравець.

Радник начальника обласного управління поліції Руслан Форостяк повідомив, що за фактом того, що активістку Підпалу невідомий облив фекаліями і нечистотами, розпочато досудове слідство у ч. 1 ст. 296 КК України.

Нагадаємо, що депутата Верховної Ради Мустафу Найєма в Одесі облили фекаліями.

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07 05 2019 13:32
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