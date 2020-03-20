Кернес просить Кабмін відкрити харківське метро
Про це йдеться в повідомленні Харківської міської ради, передає РБК - Україна.
У зверненні Кернеса до прем'єра Дениса Шмигаля говориться, що метро в Харкові щодня перевозить близько 800 тис. пасажирів, що становить близько 50% загального обсягу пасажирських перевезень в місті. При цьому за останні три дні в Харкові карантинні обмеження на наземному транспорті призвели до протестів і блокування транспортних магістралей.
Крім того, Кернес стверджує, що в місті транспортний колапс через те, що водії відмовляються від виходу на роботу після накладених штрафів за перевезення більше 10 пасажирів. У зв'язку з цим він просить переглянути рішення Кабміну і відновити роботу метрополітену.
"Враховуючи, що міський наземний пасажирський транспорт сьогодні не в змозі забезпечити пасажиропотік метрополітену, внаслідок нестачі необхідної кількості водіїв рухомого складу, вважаємо за необхідне відновити перевезення населення", - йдеться в документі.
Нагадаємо, що на час карантину в Україні медики зможуть безкоштовно добиратися на роботу на таксі в тих містах, де працює сервіс Uber.
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