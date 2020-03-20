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Кернес просить Кабмін відкрити харківське метро

У Харкові транспортний колапс через карантинні обмеження
Мер Харкова Геннадій Кернес просить відкрити метрополітен, який через карантин в Україні був закритий рішенням уряду.
Кернес просить Кабмін відкрити харківське метро

Про це йдеться в повідомленні Харківської міської ради, передає РБК - Україна.

У зверненні Кернеса до прем'єра Дениса Шмигаля говориться, що метро в Харкові щодня перевозить близько 800 тис. пасажирів, що становить близько 50% загального обсягу пасажирських перевезень в місті. При цьому за останні три дні в Харкові карантинні обмеження на наземному транспорті призвели до протестів і блокування транспортних магістралей.

Крім того, Кернес стверджує, що в місті транспортний колапс через те, що водії відмовляються від виходу на роботу після накладених штрафів за перевезення більше 10 пасажирів. У зв'язку з цим він просить переглянути рішення Кабміну і відновити роботу метрополітену.

"Враховуючи, що міський наземний пасажирський транспорт сьогодні не в змозі забезпечити пасажиропотік метрополітену, внаслідок нестачі необхідної кількості водіїв рухомого складу, вважаємо за необхідне відновити перевезення населення", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що на час карантину в Україні медики зможуть безкоштовно добиратися на роботу на таксі в тих містах, де працює сервіс Uber.

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20 03 2020 17:20
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