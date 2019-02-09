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Кернес звернеться до суду з проханням "обмежити" проведення "Маршу Рівності" у Харкові

Про потенційні конфлікти під час маршу свідчить петиція за його заборону на сайті Харківської міськради, яку підписало 5837 осіб
Харківський міський голова Геннадій Кернес звернеться до суду з проханням обмежити проведення "Маршу Рівності", який запланований на неділю, 15 вересня.
Кернес звернеться до суду з проханням "обмежити" проведення "Маршу Рівності" у Харкові

"Жоден "Марш рівності" в Харкові не проходив спокійно. Газові балончики, сутички учасників маршу з його противниками, противників із поліцією, травмовані - обов’язкові атрибути цього заходу", - написав він, повідомляє "Громадське".

На його думку, про потенційні конфлікти під час маршу свідчить петиція за його заборону на сайті Харківської міськради, яку підписало 5837 осіб.

Також мер Харкова зазначив, що остерігається провокацій через близькість зони проведення операції Об'єднаних сил.

Водночас, Кернес не уточнив, що саме мається на увазі під "обмеженням" - заборона проведення "Маршу Рівності", чи організаційні зміни.

Нагадаємо, що керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що у політсили поки що немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

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02 09 2019 18:36
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