Кернес звернеться до суду з проханням "обмежити" проведення "Маршу Рівності" у Харкові
"Жоден "Марш рівності" в Харкові не проходив спокійно. Газові балончики, сутички учасників маршу з його противниками, противників із поліцією, травмовані - обов’язкові атрибути цього заходу", - написав він, повідомляє "Громадське".
На його думку, про потенційні конфлікти під час маршу свідчить петиція за його заборону на сайті Харківської міськради, яку підписало 5837 осіб.
Також мер Харкова зазначив, що остерігається провокацій через близькість зони проведення операції Об'єднаних сил.
Водночас, Кернес не уточнив, що саме мається на увазі під "обмеженням" - заборона проведення "Маршу Рівності", чи організаційні зміни.
Нагадаємо, що керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що у політсили поки що немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків