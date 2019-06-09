Кількість обстрілів на Донбасі зросла до 21, загинув український військовий
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 16 обстрілів позицій ООС: двічі неподалік Талаківки; поблизу Новогнатівки; тричі неподалік Водяного; тричі поблизу Лебединського; двічі неподалік Новотроїцького; поблизу Верхньоторецького; двічі неподалік Авдіївки; неподалік Павлополя і поблизу Піщевика, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
У районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики здійснили п'ять обстрілів: у районі Зайцевого - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Південного - з артилерійських систем калібру 122 мм, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в районі Золотого - зі станкового протитанкового гранатомета, двічі неподалік Новгородського - з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї.
Від початку зафіксовано два обстріли - неподалік Павлополя зі стрілецької зброї і біля Водяного - з мінометів калібру 82 мм.
Нагадаємо, що 4 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув від кулі снайпера український військовий - 26-річний боєць "Азова".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків