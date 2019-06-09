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Кількість обстрілів на Донбасі зросла до 21, загинув український військовий

Ще один боєць отримав поранення
Бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС із забороненого Мінськими угодами озброєння, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.
Кількість обстрілів на Донбасі зросла до 21, загинув український військовий Фото: з вільних джерел

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 16 обстрілів позицій ООС: двічі неподалік Талаківки; поблизу Новогнатівки; тричі неподалік Водяного; тричі поблизу Лебединського; двічі неподалік Новотроїцького; поблизу Верхньоторецького; двічі неподалік Авдіївки; неподалік Павлополя і поблизу Піщевика, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

У районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики здійснили п'ять обстрілів: у районі Зайцевого - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Південного - з артилерійських систем калібру 122 мм, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в районі Золотого - зі станкового протитанкового гранатомета, двічі неподалік Новгородського - з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї.

Від початку зафіксовано два обстріли - неподалік Павлополя зі стрілецької зброї і біля Водяного - з мінометів калібру 82 мм.

Нагадаємо, що 4 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув від кулі снайпера український військовий - 26-річний боєць "Азова".

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06 09 2019 09:42
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