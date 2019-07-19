Кількість постраждалих від отруєння на весіллі на Рівненщині зросла до 84 людей

Бактеріологічно обстежено 92 особи, з них 84 хворих та 8 працівників кафе "Гурман", дослідження тривають

На Рівненщині кількість постраждалих внаслідок отруєння під час весілля в кафе "Гурман" зросла до 84 людей.

Зокрема 61 людину госпіталізовано, з них 16 дітей, ще 23 людей лікуються вдома, повідомляє центр громадського здоров'я МОЗ

Гостру кишкову інфекцію виявили у 84 осіб, з них 52 мешканці Здолбунівського району, 12 - м. Рівне, 11 - м. Шумськ Тернопільської області, 3 - Дубенський, 2 - Гощанський, 3 - Демидівський райони Рівненської області, 1 – смт Шацьк Волинської області.

Бактеріологічно обстежено 92 особи, з них 84 хворих та 8 працівників кафе "Гурман", дослідження тривають.

18 липня в перших 4 хворих ідентифікували S.enteritidis.

Нагадаємо, що внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.

Напередодні повідомлялося, що в Одеській області в таборі Медик-2 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району отруїлися діти, госпіталізовано 46 осіб.