Кількість постраждалих від отруєння на весіллі на Рівненщині зросла до 84 людей
Зокрема 61 людину госпіталізовано, з них 16 дітей, ще 23 людей лікуються вдома, повідомляє центр громадського здоров'я МОЗ
Гостру кишкову інфекцію виявили у 84 осіб, з них 52 мешканці Здолбунівського району, 12 - м. Рівне, 11 - м. Шумськ Тернопільської області, 3 - Дубенський, 2 - Гощанський, 3 - Демидівський райони Рівненської області, 1 – смт Шацьк Волинської області.
Бактеріологічно обстежено 92 особи, з них 84 хворих та 8 працівників кафе "Гурман", дослідження тривають.
18 липня в перших 4 хворих ідентифікували S.enteritidis.
Нагадаємо, що внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.
Напередодні повідомлялося, що в Одеській області в таборі Медик-2 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району отруїлися діти, госпіталізовано 46 осіб.
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