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Після відпочинку на Одещині у лікарні з отруєнням залишилося 30 дітей

Внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти
За даними ДСНС, попередній діагноз - харчове отруєння, наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Після відпочинку на Одещині у лікарні з отруєнням залишилося 30 дітей Фото:Facebook

"Протягом 11-12 липня до медзакладів Білгород-Дністровського району звернулися 56 осіб, з них 53 дитини 2002-2010 року народження, які відпочивали в санаторії "Медик-2" у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району", - зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформують в "УП".

Напередодні повідомлялося, що в Одеській області в таборі Медик-2 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району отруїлися діти, госпіталізовано 46 осіб.

Напередодні у дитячому таборі "Салют" у Коблевому Миколаївської області відбулося масове отруєння дітей-пільговиків. З кишковою інфекцією госпіталізували 40 дітей.

Усі госпіталізовані - пільговики, які поїхали в табір коштом міського бюджету Кам'янця-Подільського.

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13 07 2019 11:14
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