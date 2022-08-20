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Кількість розлучень в Україні за перше півріччя впала майже вдвічі - Мін’юст

Органами державної реєстрації актів цивільного стану в І півріччі 2022 року складено 103 903 актових записів про шлюб і 7 632 – про розірвання шлюбу
Кількість розлучень в Україні за перше півріччя впала майже вдвічі - Мін’юст Фото: transkarpatia.net
В Україні за перші шість місяців нинішнього року одружилися майже 104 тисячі пар та було зареєстровано 7,6 тис. розлучень.
 
Про це повідомляється в Telegram міністерства юстиції.
 
"Майже вдвічі менше розлучень та ще більше шлюбів, ніж минулого року, було зареєстровано за І півріччя 2022 року. Так, органами державної реєстрації актів цивільного стану в І півріччі 2022 року складено 103 903 актових записів про шлюб і 7 632 – про розірвання шлюбу", – ідеться в повідомленні.
 
За даними Мін'юсту, за такий самий період 2021 року були зареєстровані 85 960 шлюбів та 13 153 розлучень.
 
Нагадаємо, що у квітні Мін’юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану, завдяки чому подати заявку й офіційно оформити шлюбні відносини можна за день.
 
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20 08 2022 11:24
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