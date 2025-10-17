Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Шлюби українців у Польщі досягли рекордного рівня за 3,5 роки війни

17 жовтня 2025, 14:19
Шлюби українців у Польщі досягли рекордного рівня за 3,5 роки війни
Фото: dpa
У 2023 році таких шлюбів було 2213, а у 2015 році — тільки 715.

Кількість одружень у Польщі за участю громадян України за 2024 рік становила 5359, з яких 2556 шлюбів було укладено між українцями та поляками.

Це стало рекордним показником за 3,5 роки війни.

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на Головне управління статистики країни.

Переважна більшість нових союзів — це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок). Лише у 535 випадках жінки-польки виходили заміж за українців.

У 2023 році таких шлюбів було 2213, а у 2015 році — тільки 715.

На думку дослідників, така тенденція є закономірною з огляду на те, що в Україні вже 3,5 роки тривають бойові дії. Що довше українці перебувають за кордоном, то більше люди прагнуть "нормалізувати життя" та легалізувати свої стосунки.

За даними Gremi Personal, станом на кінець лютого 2025 року в Польщі перебували 1,55 мільйона українців, серед яких — володарі постійного дозволу на проживання, тимчасового дозволу на перебування, карти резидента Європейського Союзу і ті, що перебувають під захистом спеціального закону про допомогу громадянам України.

Близько 993 тисяч українців мають PESEL UKR — реєстраційний номер, що надається біженцям, які прибули після початку повномасштабної війни. Половина цих людей — неповнолітні.

Жінки становлять 61% від загальної кількості зареєстрованих, а серед повнолітніх власників PESEL UKR жінки становлять 77%, оскільки багато хто з них виїхав до Польщі разом із дітьми.

Після того, як українська влада відкрила кордони для чоловіків 18-22 років, у Польщі у вересні 2025 року зафіксували значне збільшення їхньої кількості. За даними прикордонної служби, з 28 серпня по 28 вересня українсько-польський кордон перетнули понад 56 тисяч громадян цієї вікової категорії.

У Німеччині також зросла кількість українців, які шукають захисту після скасування урядом України заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 роки. Зазначається, що в ФРН останніми тижнями зафіксовано суттєве зростання кількості українців, які звертаються по захист.

Польщабіженцішлюбвійна в Україні

Останні матеріали

Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється