Шлюби українців у Польщі досягли рекордного рівня за 3,5 роки війни

У 2023 році таких шлюбів було 2213, а у 2015 році — тільки 715.

Кількість одружень у Польщі за участю громадян України за 2024 рік становила 5359, з яких 2556 шлюбів було укладено між українцями та поляками.

Це стало рекордним показником за 3,5 роки війни.

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на Головне управління статистики країни.

Переважна більшість нових союзів — це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок). Лише у 535 випадках жінки-польки виходили заміж за українців.

На думку дослідників, така тенденція є закономірною з огляду на те, що в Україні вже 3,5 роки тривають бойові дії. Що довше українці перебувають за кордоном, то більше люди прагнуть "нормалізувати життя" та легалізувати свої стосунки.

За даними Gremi Personal, станом на кінець лютого 2025 року в Польщі перебували 1,55 мільйона українців, серед яких — володарі постійного дозволу на проживання, тимчасового дозволу на перебування, карти резидента Європейського Союзу і ті, що перебувають під захистом спеціального закону про допомогу громадянам України.

Близько 993 тисяч українців мають PESEL UKR — реєстраційний номер, що надається біженцям, які прибули після початку повномасштабної війни. Половина цих людей — неповнолітні.

Жінки становлять 61% від загальної кількості зареєстрованих, а серед повнолітніх власників PESEL UKR жінки становлять 77%, оскільки багато хто з них виїхав до Польщі разом із дітьми.

Після того, як українська влада відкрила кордони для чоловіків 18-22 років, у Польщі у вересні 2025 року зафіксували значне збільшення їхньої кількості. За даними прикордонної служби, з 28 серпня по 28 вересня українсько-польський кордон перетнули понад 56 тисяч громадян цієї вікової категорії.

У Німеччині також зросла кількість українців, які шукають захисту після скасування урядом України заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 роки. Зазначається, що в ФРН останніми тижнями зафіксовано суттєве зростання кількості українців, які звертаються по захист.