Німеччина фіксує різкий наплив українців після змін у правилах виїзду

15 жовтня 2025, 16:30
Якщо раніше по допомогу в Німеччині зверталося близько 100 українців на тиждень, то зараз близько 1000.

У Німеччині вдесятеро зросла кількість українців, які шукають захисту після скасування урядом України заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 роки.

Про це повідомляє Die Welt.

Зазначається, що в ФРН останніми тижнями зафіксовано суттєве зростання кількості українців, які звертаються по захист.

За словами речниці Федерального міністерства внутрішніх справ, скасування заборони на виїзд для українських чоловіків призовного віку від 18 до 22 років призвело до різкого збільшення кількості заяв від цієї категорії - від приблизно 100 на тиждень до набуття чинності правила до близько 1000 на тиждень нині. 

Наскільки це тимчасове явище, наразі неможливо оцінити, зазначають в МВС Німеччини.

Загальна кількість громадян України, які прибувають до Німеччини, також стабільно зростає. За даними МВС ФРН, у травні через систему реєстрації Free було розподілено 7961 особу, у серпні - 11 277, а у вересні - вже 18 755.

Українці, які шукають захист у Німеччині, мають інший правовий статус, ніж біженці. Вони отримують дозвіл на проживання відповідно до параграфа 24 Закону про перебування, який надає право на негайний доступ до роботи та соціальних виплат.

