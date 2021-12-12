НОВИНИКількість громадян України, які мають чинний дозвіл на проживання в Польщі, перевищила 300 тисяч осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість українців із дозволами на проживання в Польщі перевищила 300 тисяч осіб
З 2014 року спостерігається значна активізація української імміграції, яка здебільшого пов'язана з бажанням працювати. Основними факторами, що вплинули на це явище, були: економічна ситуація в Україні, запровадження безвізового режиму та полегшення доступу на польський ринок праці
Фото: з вільних джерел
Про це заявив речник польського Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.
Українці становлять майже 57% усіх іноземців, які оселилися у Польщі.
Дані Управління у справах іноземців показують, що масштаби імміграції українців до Польщі, які здебільшого пов'язані з роботою, зберігаються. Крім того, все частіше громадяни України обирають довгострокове проживання у країні замість тимчасової міграції.
"З 2014 року спостерігається значна активізація української імміграції, яка здебільшого пов'язана з бажанням працювати. Основними факторами, що вплинули на це явище, були: економічна ситуація в Україні, запровадження безвізового режиму та полегшення доступу на польський ринок праці", - сказав Дудзяк.
Найбільш популярні регіони серед українців: Мазовецьке воєводство – 22%, Малопольське – 12%, Великопольське – 12% та Нижня Сілезія – 9%.
"З трохи більше 300 000 громадян України, які мають діючий дозвіл на проживання, близько 60% становлять люди віком від 18 до 40 років. Діти та підлітки віком до 18 років становлять приблизно 12%, а люди старше 40 років - близько 28%", - йдеться у даних Управління у справах іноземців.
У відомстві також повідомили, що майже 84% громадян України мають тимчасовий дозвіл на проживання, термін дії якого може становити не більше 3 років.
Переважна більшість їх видається у зв'язку з прийомом на роботу – 77% випадків. Наступними за поширеністю цілями перебування в Польщі є сімейні питання – 12% та освіта – 2%.
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12 12 2021 13:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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