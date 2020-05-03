НОВИНИКількість підтверджених лабораторно випадків інфікування коронавірусом у Німеччині сягнула 349 станом на ранок 5 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість заражених коронавірусом у Німеччині зросла до 349
Зазначається, що половина з них – 175 – зафіксована в землі Північний Рейн-Вестфалія, де зараження почалося з одної родини
Фото: AA
Про це повідомляє Інститут Роберта Коха, передає УКРІНФОРМ.
Зазначається, що половина з них – 175 – зафіксована в землі Північний Рейн-Вестфалія, де зараження почалося з одної родини.
Другий найбільший «кластер» знаходиться в землі Баден-Вюртемберг – 65 випадків.
Третім великим осередком захворювання є Баварія, де наразі зафіксовано 52 випадки. При цьому перші хворі уже одужали та залишили лікарні.
Наголошується, що добу тому випадків було 240.
Нагадаємо, що у світі зареєстровано 95,4 тисячі випадків захворювання Covid-19, в Україні станом на ранок 5 березня - 1 випадок.
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