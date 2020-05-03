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Кількість заражених коронавірусом у Німеччині зросла до 349

Зазначається, що половина з них – 175 – зафіксована в землі Північний Рейн-Вестфалія, де зараження почалося з одної родини
Кількість підтверджених лабораторно випадків інфікування коронавірусом у Німеччині сягнула 349 станом на ранок 5 березня.
Кількість заражених коронавірусом у Німеччині зросла до 349 Фото: AA

Про це повідомляє Інститут Роберта Коха, передає УКРІНФОРМ.

Зазначається, що половина з них – 175 – зафіксована в землі Північний Рейн-Вестфалія, де зараження почалося з одної родини.

Другий найбільший «кластер» знаходиться в землі Баден-Вюртемберг – 65 випадків.

Третім великим осередком захворювання є Баварія, де наразі зафіксовано 52 випадки. При цьому перші хворі уже одужали та залишили лікарні.

Наголошується, що добу тому випадків було 240.

Нагадаємо, що у світі зареєстровано 95,4 тисячі випадків захворювання Covid-19, в Україні станом на ранок 5 березня - 1 випадок.

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05 03 2020 13:20
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