Кількість жертв атаки на столицю збільшилась до 13 людей
Внаслідок ракетного удару рф по Києву вночі 24 квітня у лікарні помер 45-річний чоловік і кількість жертв атаки на столицю збільшилась до 13 осіб.
Про це написав начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко в Telegram-каналі.
"Щойно у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік", - йдеться в дописі.
Начальник КОВА додав, що у померлого залишилась неповнолітня донька і прийомний 6-річний онук.
Їхній будинок повністю зруйновано.
Внаслідок ракетного удару загалом ворог забрав життя 13 людей.
Нагадаємо, в ніч на 24 квітня російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Є загиблі та поранені.