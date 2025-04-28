Кількість жертв атаки на столицю збільшилась до 13 людей

Вночі в лікарні загинув чоловік.

Внаслідок ракетного удару рф по Києву вночі 24 квітня у лікарні помер 45-річний чоловік і кількість жертв атаки на столицю збільшилась до 13 осіб.

Про це написав начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко в Telegram-каналі.

"Щойно у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік", - йдеться в дописі.

Начальник КОВА додав, що у померлого залишилась неповнолітня донька і прийомний 6-річний онук.

Їхній будинок повністю зруйновано.

Внаслідок ракетного удару загалом ворог забрав життя 13 людей.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Є загиблі та поранені.