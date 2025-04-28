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Кількість жертв атаки на столицю збільшилась до 13 людей

28 квітня 2025, 14:28
Кількість жертв атаки на столицю збільшилась до 13 людей
Фото: з відкритих джерел
Вночі в лікарні загинув чоловік.

Внаслідок ракетного удару рф по Києву вночі 24 квітня у лікарні помер 45-річний чоловік і кількість жертв атаки на столицю збільшилась до 13 осіб.

Про це написав начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко в Telegram-каналі

"Щойно у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік", - йдеться в дописі. 

Начальник КОВА додав, що у померлого залишилась неповнолітня донька і прийомний 6-річний онук. 

Їхній будинок повністю зруйновано.

Внаслідок ракетного удару загалом ворог забрав життя 13 людей.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Є загиблі та поранені.

 

війна в Україніатаки рф

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